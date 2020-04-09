Son Dakika › Spor › A Milli Takım'ın FIFA sıralamasında 29. yeri değişmedi - Son Dakika Spor
A Milli Takım'ın FIFA sıralamasında 29. yeri değişmedi
6 saat önce
FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol organizasyonlarının ertelendiği ve turnuvalar için takvim değişikliğine gidildiği hatırlatıldı.
FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol organizasyonlarının ertelendiği ve turnuvalar için takvim değişikliğine gidildiği hatırlatıldı.
Son sıralamanın açıklandığı 20 Şubat'tan bu yana oynanan 4 özel maçın, puanlamayı etkilediği aktarıldı.
Türkiye'nin bin 494 puanla 29. basamakta bulunduğu klasmanın ilk 10 sırasında değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci ve Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü.
Bir sonraki FIFA Dünya Sıralaması, 11 Haziran'da açıklanacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:07
Son Dakika Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!