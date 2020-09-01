A Milli Takım'ın formaları yenilendi

Geleneksel renkler ve sembollerden ilham alınarak tasarlanan formalarda bayrak ve bant tasarımın merkezini oluşturuyor. Büyütülmüş ay-yıldız, kırmızı bantın ortasında yer alıyor.

Milliler, kırmızı iç saha formasını ilk kez 3 Eylül 'deki Macaristan maçında, beyaz dış saha formasını ise 6 Eylül'deki Sırbistan karşılaşmasında giyecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalar yenilendi.

A Milli Futbol Takımı 'nın Nike tarafından hazırlanan iç saha ve dış saha formalarının tanıtımı yapıldı.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu