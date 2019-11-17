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A Milli Takım'ın gruptaki son maçını oynayacağı Andorra, kış turizmiyle öne çıkıyor
6 saat önce
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nun 10'uncu haftasında bugün karşılaşacağı Andorra, kış turizmi ile ön plana çıkan bir ülke konumunda bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:41 Kaynak: DHA
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nun 10'uncu haftasında bugün karşılaşacağı Andorra, kış turizmi ile ön plana çıkan bir ülke konumunda bulunuyor.
Soğuk bir ülke olmasından dolayı Avrupa'nın önemli kış turizmi merkezlerinden birisi olan Andorra'da 2017 verilerine göre 76 bin 965 kişi yaşıyor.A Milli Takım'ın gruptaki son maçını oynayacağı Andorra'da bulunan stadyumun ismi ise Andorra Ulusal Stadyumu. Andorra Ulusal Stadyumu'nun 3 bin 306 kapasitesi bulunuyor.
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