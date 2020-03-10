A Milli Takım'ın hazırlık maçları seyircisiz oynanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel A Milli Takım'ın hazırlık maçları seyircisiz oynanacak - Son Dakika

A Milli Takım'ın hazırlık maçları seyircisiz oynanacak

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nın, bu ay içinde deplasmanda karşılaşacağı Slovenya ve Avusturya maçlarının, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

A Milli Takım'ın hazırlık maçları seyircisiz oynanacak, System.String[]

A Milli Futbol Takımı'nın, bu ay içinde deplasmanda karşılaşacağı Slovenya ve Avusturya maçlarının, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

Dünya üzerinde etkisini giderek arttıran koronavirüs, futbolu da etkilemeye devam ediyor. Avrupa'da oynanacak olan birçok maça virüs nedeniyle seyirci alınmayacağı açıklanırken, A Milli Futbol Takımı'nın bu ay içinde deplasmanda yapacağı iki hazırlık maçı da seyircisiz oynanacak. Ay-yıldızlıların, 27 Mart'ta Slovenya ve 30 Mart'ta Avusturya ile yapacağı karşılaşmaların koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:20 Kaynak: İHA
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