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A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak - Son Dakika

A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak

18.06.2021 14:37

A Milli Takımımız, EURO 2020 A Grubu'nda son karşılaşmasında İsviçre ile mücadele edecek. Son 16'ya kalma adına kazanmak zorunda olduğumuz maçta Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Fakat FIFA kokartlı hakemin adı skandallarla hatırlanıyor. Vincic geçtiğimiz yıl yasa dışı bir partide gözaltına alınmıştı. Vincic'in tutuklandığı fuhuş operasyonunda uyuşturucunun yanı sıra yasa dışı silahların da ele geçirildiği kaydedilmişti.

EURO 2020 A Grubu'nda İtalya ve Galler'e yenilen A Milli Takımımız, pazar günü İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Puansız ay-yıldızlı ekibimiz ile 1 puanı bulunan İsviçre'nin zorlu mücadelesinde Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

FUHUŞ PARTİSİNDE YAKALANMIŞTI

Üst tura çıkmak için mutlak kazanmak zorunda olduğumuz mücadeleyi yönetecek Sloven hakem, geçen yıl skandallarla gündeme gelmişti. Slavko Vincic, geçen yıl bir polise yapılan bir ihbar üzerine basılan evde tutuklanmıştı. Bosna Hersek'in Bijeljina şehrinde özel bir daireye baskın yapan polisler Slavko Vincic'in yanı sıra 26 erkek ve 9 kadını gözaltına almıştı. Evde fuhuş partisi yapıldığı ifade edilirken, operasyonda çok sayıda yasa dışı silah ve uyuşturucu da ele geçirilmişti.

POLİSE VERDİĞİ İFADE ORTAYA ÇIKTI

Emniyete verdiği ifadesinde eve iş yemeği için gittiğini söyleyen Vincic, "Orada eler olduğunu bilmiyordum. İş yemeği için gitmiştim. Çok zor zamanlar geçirdim. Orada herhangi bir şey yapmadım. Evde fuhuş partisi yoktu. Silahları ise baskından sonra gördüm. İş görüşmesi için oradaydım" demişti. Sırp kızları bu tip partilerde kullandığı belirtilen Tijana Ajfon isimli bir kadının da bu partide yakalandığı açıklanmıştı.

DAHA ÖNCE TAKIMLARIMIZIN MAÇLARINI YÖNETTİ

Slavko Vincic, daha önce temsilcilerimizşn maçlarında düdük çalmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Club Brugge mücadelesini yöneten Sloven hakem, Fenerbahçe'nin ise 2018 yılında Benfica ile oynadığı karşılaşmada görev yapmıştı. A Milli Takım'ın Hırvatistan'la 3-3 berabere kaldığı, İrlanda Cumhuriyeti'ni ise 1-0 yendiği müsabakaları da Slavko Vincic yönetmişti. 41 yaşındaki tecrübeli hakem, UEFA VE FIFA tarafından birçok önemli müsabakada görevlendirildi.

A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak

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Son Dakika Spor A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak - Son Dakika Spor


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