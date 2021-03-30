A Milli Takım'ın Letonya'ya karşı galibiyeti yok! - Son Dakika

A Milli Takım'ın Letonya'ya karşı galibiyeti yok!

30.03.2021 23:42
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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3. maçında Letonya ile 3-3 berabere kalan A Milli Takım, rakibi karşısında resmi maçlarda galibiyet alamadı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3. maçında Letonya ile 3-3 berabere kalan A Milli Takım, rakibi karşısında resmi maçlarda galibiyet alamadı.

Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan A Milli Takım, Letonya karşısında 3-1 öne geçtiği mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve rakibi karşısında yine kazanamadı. Bugüne kadar Letonya'yla 5 resmi maçta karşı karşıya gelen milli takım, bu mücadelelerden 1 yenilgi ve 4 beraberlikle ayrıldı. 2 takım 2 kez de hazırlık maçlarında karşılaştı. 1924'te oynanan hazırlık maçında A Milli Takım 3-1 kazanırken, 2013'te oynanan hazırlık maçı ise 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Milliler, Letonya'ya karşı resmi maçlarda ise hiç galibiyet alamadı. 2003 yılında Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Play-Off mücadelesinde Letonya ile eşleşen Ay-Yıldızlılar, deplasmanda oynanan maçı 1-0 kaybederken, iç sahadaki karşılaşmada ise 2-0 öne geçmesine karşın 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılarak Avrupa Şampiyonası'na katılamamıştı. Ay-yıldızlı ekip, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de Letonya ile eşleşmişti. Grupta oynanan 2 maç da 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

A Milli Takım'ın Letonya'ya karşı galibiyeti yok!

Dünya Kupası, Milli Takım, Hollanda, Letonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor A Milli Takım'ın Letonya'ya karşı galibiyeti yok! - Son Dakika Spor


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