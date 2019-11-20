A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu

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4. Torba: Galler Finlandiya ve play-off'tan gelecek 4 takım

Ay Yıldızlı ekibimiz kura çekiminde 3. torbada yer alacak. İşte kura çekiminde oluşan torbalar ve Milli Takımımızın muhtemel rakipleri...

EURO 2020 Elemeleri bu akşam oynanan son hafta karşılaşmalarıyla tamamlanırken, play-off'tan gelecek 4 takım haricinde şampiyonaya katılacak 20 takım belirlenmiş oldu.

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