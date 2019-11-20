Son Dakika Haberleri: A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu
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A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu

6 saat önce

EURO 2020 Elemeleri bu akşam oynanan son hafta karşılaşmalarıyla tamamlanırken, play-off'tan gelecek 4 takım haricinde şampiyonaya katılacak 20 takım belirlenmiş oldu.

A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu, System.String[]

EURO 2020 Elemeleri bu akşam oynanan son hafta karşılaşmalarıyla tamamlanırken, play-off'tan gelecek 4 takım haricinde şampiyonaya katılacak 20 takım belirlenmiş oldu.


Ay Yıldızlı ekibimiz kura çekiminde 3. torbada yer alacak. İşte kura çekiminde oluşan torbalar ve Milli Takımımızın muhtemel rakipleri...


1. Torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, Ukrayna, İspanya


2. Torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya


3. Torba: Portekiz, Danimarka, Türkiye, Avusturya, İsveç, Çekya


4. Torba: Galler Finlandiya ve play-off'tan gelecek 4 takım


Kura çekimi 30 Kasım'da


EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:06 
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