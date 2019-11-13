A Milli Takım'ın rakibi İzlanda, İstanbul'a geldi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan İzlanda, İstanbul'a geldi. Birkaç gündür Antalya'da bulunan ve hazırlıklarını burada yaptığı kampla sürdüren İzlanda, 14.30 sularında İstanbul'a iniş yaptı. İstanbul Havalimanı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında otobüse binen İzlanda kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.



İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren mücadele öncesi bugün saat 17.30'da maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. İzlanda son antrenmanını ise 18.00'de yapacak.



Türkiye - İzlanda karşılaşması yarın saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. A Milli Takım maçtan en az 1 puanla ayrılması durumunda Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.

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