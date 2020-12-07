A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaşacağı rakipleri belli oldu. G Grubu'nda mücadele edecek olan Ay-yıldızlılar; Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.
Katar'ın ev sahipliğinde 2022 yılında düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesinde eleme grupları belli oldu. FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde düzenlenen kura çekimi online olarak gerçekleşti. Avrupa ekiplerinin yer alacağı 10 grupta, Gruplarını birinci sırada bitiren 10 takım ve gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımların oynayacağı play-off sonrasında 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak. Karşılaşmalar mart ayında başlayacak. Avrupa'dan 55 takımın yer aldığı 10 grupta, A, B, C, D ve E grupları 5 takımdan, F, G, H, I ve J grupları ise 6 takımdan oluştu. Kura çekiminde İtalya ile Dünya Kupası'nı kaldıran efsane oyunculardan Daniele de Rossi ve 2010 yılında Dünya Kupası Finali'nde forma giyen Hollandalı Rafael van der Vaart yer aldı. A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık işe eşleşti.
KIŞ KOŞULLARI VE POLİTİK DURUMLAR GRUPLARI ETKİLEDİ
Kura çekiminin ardından açıklamada bulunan Hollandalı efsane isimlerden Rafael van der Vaart, Hollanda'nın grupta favori olarak gözüktüğünü ancak grubun da oldukça zorlu olduğunu ifade ederek, "Hollanda, oldukça iyi takımlarla eşleşti. Hollanda'da Türkiye çok sevilir. İlginç bir grup oldu" açıklamasını yaptı. Gruplarda yer alan takımlar, eşleşmelere göre farklı gruplarda yer aldı. Belarus, aşırı kış koşulları nedeniyle D Grubu yerine E Grubu'nda yer aldı. D Grubu'nda kış koşullarının zorlu geçtiği bir başka ülke Finlandiya yer aldığı için böyle bir uygulama yapıldı. Kosova da A Grubu yerine B Grubu'nda yer aldı. A Grubu'nda Sırbistan yer aldığı için ve iki ülke arasındaki politik durumdan dolayı bu uygulama yapıldı.
Katar'da 2022 yılında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası öncesinde Avrupa Elemeleri şu şekilde oluştu:
G Grubu
Hollanda
TÜRKİYE
Norveç
Karadağ
Letonya
Cebelitarık
A Grubu
Portekiz
Sırbistan
İrlanda Cumhuriyeti
Lüksemburg
Azerbaycan
B Grubu
İspanya
İsveç
Yunanistan
Gürcistan
Kosova
C Grubu
İtalya
İsviçre
Kuzey İrlanda
Bulgaristan
Litvanya
D Grubu
Fransa
Ukrayna
Finlandiya
Bosna Hersek
Kazakistan
E Grubu
Belçika
Galler
Çekya
Belarus
Estonya
F Grubu
Danimarka
Avusturya
İskoçya
İsrail
Faroe Adaları
Moldova
H Grubu
Hırvatistan
Slovakya
Rusya
Slovenya
G. Kıbrıs Rum Kesimi
Malta
I Grubu
İngiltere
Polonya
Macaristan
Arnavutluk
Andorra
San Marino
J Grubu
Almanya
Romanya
İzlanda
Kuzey Makedonya
Ermenistan
Liechtenstein
(İHA)
- Kaynak: İHA
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