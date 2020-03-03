A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi rakipleri belli oldu

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.



UEFA Uluslar Ligi 2020-2021 dönemi kura çekimi Hollanda'nın Amsterdam'da şehrinde yapıldı. B Ligi 3. Grup'ta yer alan A Milli Takım, Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.



Uluslar Ligi'nde grup maçları eylül, ekim ve kasım aylarında, şampiyon takımın belli olacağı finaller ise haziran 2021'de, play-off müsabakaları da mart 2022'de oynanacak. Çekilen kura sonrası eşleşmeler şöyle:



A Ligi



1. Grup: Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Hollanda



2. Grup: İzlanda, Danimarka, Belçika, İngiltere



3. Grup: İsveç, Hırvatistan, Fransa, Portekiz



4. Grup: Almanya, Ukrayna, İspanya, İsviçre



B Ligi



1. Grup: Romanya, Kuzey İrlanda, Norveç, Avusturya



2. Grup: İsrail, Slovakya, İskoçya, Çekya



3. Grup: Macaristan, Türkiye, Sırbistan, Rusya



4. Grup: Bulgaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Finlandiya, Galler



C Ligi



1. Grup: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs Rum Kesimi, Karadağ



2. Grup: Ermanistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan



3. Grup: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan



4. Grup: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk



D Ligi



1. Grup: Andorra, Malta, Letonya, Farore Adaları



2. Grup: San Marino, Lihtenştayn, Cebelitarık - İSTANBUL