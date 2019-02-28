A Milli Takım'ın Yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş

İSTANBUL,DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı.

İSTANBUL,DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı. Tecrübeli teknik adam ile yapılan 4 yıllık anlaşma, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:



"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır. Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

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