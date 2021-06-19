A Milli Takım, İsviçre hazırlıklarını tamamladı

EURO 2020 A Grubu 3. maçında İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Takım, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

EURO 2020 A Grubu'na İtalya ve Galler mağlubiyetiyle başlayan A Milli Takım, gruptaki son maçında yarın Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşılaşacak. Akşam yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Ay-Yıldızlılarda sakatlığı bulunan Umut Meraş idmanda yer almadı. İstasyon çalışmalarıyla başlayan idman, ısınma hareketleriyle devam etti. İlk 15 dakikası basına açık olan idmanın, basına kapalı bölümünde ise taktik çalışıldı. - BAKÜ