A Milli Takım, İsviçre hazırlıklarını tamamladı

EURO 2020 A Grubu 3. maçında İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Takım, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

EURO 2020 A Grubu'na İtalya ve Galler mağlubiyetiyle başlayan A Milli Takım, gruptaki son maçında yarın Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşılaşacak. Akşam yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Ay-Yıldızlılarda sakatlığı bulunan Umut Meraş idmanda yer almadı. İstasyon çalışmalarıyla başlayan idman, ısınma hareketleriyle devam etti. İlk 15 dakikası basına açık olan idmanın, basına kapalı bölümünde ise taktik çalışıldı.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)