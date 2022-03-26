A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı

26.03.2022 19:01

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile Konya'da oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile Konya'da oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

A Mili Futbol Takımı, özel maçta salı günü İtalya ile Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde başladı. Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Uğurcan Çakır ve Cengiz Ünder tedbir amaçlı yer almadı. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan ve kadroya sonradan dahil olan Salih Özcan ise takımla beraber çalışmalara katıldı.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı
A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı
A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı
A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı
A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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