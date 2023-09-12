A Milli Takım, Japonya'ya 4-2 mağlup oldu - Son Dakika

A Milli Takım, Japonya'ya 4-2 mağlup oldu

Son Güncelleme: 12.09.2023 17:40

Belçika'da oynanan hazırlık maçında A Milli Takım, Japonya'ya 4-2 mağlup oldu. Japonya'nın gollerini Atsuki Ito, Keito Nakamura ve Junya Ito kaydederken, A Milli Takım'ın gollerini Ozan Kabak ve Bertuğ Yıldırım attı.

Belçika'da oynanan hazırlık maçında Hajime Moriyasu'nun ekibi Japonya ile Stefan Kuntz'un çalıştırdığı A Milli Futbol Takımımız kozlarını paylaştı. Mücadelenin kazananı 4-2'lik skorla Japonya oldu.

İLK YARI RESMEN DÖKÜLDÜK

Maçın ilk yarısında Japonya karşısında 3-0 geriye düşen milliler, ilerleyen dakikalarda 2 gol bulsa da 1 gol daha yedi ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Bizim Çocuklar resmen döküldü! 6 gollü maçın kazananı japonya

OZAN VE BERTUĞ ATTI AMA YETMEDİ

Japonya'nın golleri; 15. dakikada Atsuki Ito, 28 ile 36. dakikalarda Keito Nakamura ve 78. dakikada penaltıdan Junya Ito kaydederken A Milli Takımımız'ın gollerini ise 44. dakikada Ozan Kabak ve 61. dakikada Bertuğ Yıldırım attı.

YİNE TEPKİ GÖRDÜ

Son oynanan Ermenistan maçındaki beraberliğinin ardından da eleştirilen Alman teknik adam, Japonya karşılaşmasında da büyük tepki gördü. Ayrıca milli takımın Japonya karşısında 2-0 geriye düşmesiyle birlikte TFF için de istifa tezahüratları yapıldı.

Bizim Çocuklar resmen döküldü! 6 gollü maçın kazananı japonya

TAKIMI DA YUHALADILAR

Japonya'nın maçta 3-0 öne geçmesinin ardından Belçika'daki Türk taraftarlar, A Milli Takımı pas yaparken yuhalayarak ve ıslıklayarak protesto ediyor.

Bizim Çocuklar resmen döküldü! 6 gollü maçın kazananı japonya

JAPONYA'YA İKİNCİ KEZ KAYBETTİK

Daha önce Japonya ile oynadığım 2 maçın 1'inden 1-0 galibiyetle, diğerinden ise 1-0 mağlubiyetle ayrılan milliler, bu maçta aldığı mağlubiyet ile galibiyet sayılarında 2-1 geriye düştü.

Bizim Çocuklar resmen döküldü! 6 gollü maçın kazananı japonya


Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Futbol A Milli Takım, Japonya'ya 4-2 mağlup oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Takım, Japonya'ya 4-2 mağlup oldu - Son Dakika
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