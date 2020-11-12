A Milli Takım kafilesinde Covid-19 testleri negatif

A Milli Takım'da bugün yapılan Covid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığı açıkladı.

A Milli Takım'da bugün yapılan Covid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığı açıkladı. A Milli Takım, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık maçında dün Hırvatistan ile karşılaştı. Maç sonrası Hırvatistan Futbol Federasyonu, Hırvatistan Milli Takımı'nın Beşiktaşlı futbolcusu Vida'da Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bunun üzerine bugün A Milli Takım da Covid-19 testine girdi. A Milli Takım kafilesine yapılan test sonucu, takımın tamamının negatif olduğu açıklandı.



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Son Dakika: A Milli Takım'a yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı

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