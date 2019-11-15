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A Milli Takım kamp yapacağı otele ulaştı - ANDORRA LA
6 saat önce
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun son haftasında deplasmanda Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım konaklayacağı otele vardı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:18 Kaynak: AA
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun son haftasında deplasmanda Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım konaklayacağı otele vardı.
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