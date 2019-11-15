Son Dakika Haberleri: A Milli Takım kamp yapacağı otele ulaştı - ANDORRA LA
Son Dakika Güncel A Milli Takım kamp yapacağı otele ulaştı - ANDORRA LA - Son Dakika

A Milli Takım kamp yapacağı otele ulaştı - ANDORRA LA

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun son haftasında deplasmanda Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım konaklayacağı otele vardı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun son haftasında deplasmanda Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım konaklayacağı otele vardı.

A Milli Takım kamp yapacağı otele ulaştı - ANDORRA LA

Andorra, Futbol, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:18 Kaynak: AA
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