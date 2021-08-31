A Milli Takım, Karadağ maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında yarın Karadağ ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Ay-yıldızlı ekip, yarın karşılaşacakları Karadağ maçının hazırlıklarını tamamladı. Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, ilk 15 dakikası basın açık gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan milliler, basına kapalı bölümde ise Karadağ maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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