A Milli Takım, Konya'ya geldi
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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile oynayacağı maç için uçakla Konya'ya geldi.
A Milli Futbol Takımı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:46 Kaynak: İHA
, 2020 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa
ile oynayacağı maç için uçakla Konya
'ya geldi.
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi saat 21.45'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hava yoluyla Konya'ya geldi. Ay-yıldızlı oyuncular ve teknik heyet, daha sonra havaalanından otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.
Milliler, bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda basına kapalı bir antrenman yapacak. - KONYA
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