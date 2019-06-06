Son Dakika Haberleri: A Milli Takım, Konya'ya geldi
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A Milli Takım, Konya'ya geldi

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile oynayacağı maç için uçakla Konya'ya geldi.

A Milli Takım, Konya'ya geldi, System.String[]
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile oynayacağı maç için uçakla Konya'ya geldi. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi saat 21.45'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hava yoluyla Konya'ya geldi. Ay-yıldızlı oyuncular ve teknik heyet, daha sonra havaalanından otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. Milliler, bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda basına kapalı bir antrenman yapacak.
(İbrahim Yetkin/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:10 Kaynak: İHA
Fransa, Avrupa, Konya, Güncel
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