A Milli Takım, Letonya ile berabere kaldı - Son Dakika

A Milli Takım, Letonya ile berabere kaldı

30.03.2021 23:41
A Milli Takım, Letonya ile berabere kaldı, System.String[]

STAT: Atatürk OlimpiyatHAKEMLER: Daniel Stefanski, Konrad Sapela, Michal ObukowiczTÜRKİYE: Uğurcan Çakır- Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin (Dk. 83 Orkun Kökçü), Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 83 Deniz Türüç), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 66 Umut Meraş), Yusuf Yazıcı (Dk.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Daniel Stefanski, Konrad Sapela, Michal Obukowicz

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır- Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin (Dk. 83 Orkun Kökçü), Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 83 Deniz Türüç), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 66 Umut Meraş), Yusuf Yazıcı (Dk. 66 Taylan Antalyalı), Kenan Karaman (Dk. 73 Enes Ünal), Burak YılmazLETONYA: Steinbors- Fjodorovs, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Savalnieks (90+4 Jaunzems), Ikaunieks (Dk. 65 Davis Ikaunieks), Ciganisk (Dk. 46 Kamess), Uldrikis (Dk. 73 Krollis)GOLLER: Dk. 2 Kenan Karaman, Dk. 33 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 52 Burak Yılmaz (P) (Türkiye) - Dk. 35 Savalnieks, Dk. 58 Uldrikis, Dk. 79 Davis Ikaunieks (Letonya)SARI KARTLAR: Cağlar Söyüncü, Enes Ünal, Deniz Türüç (Türkiye) - Kamess, Emsis, Fjodorovs (Letonya)

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

2'nci dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası yayın üzerinde topla buluşan Kenan Karaman'ın düzgün vuruşunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.8'inci dakikada Uldrikis'in ceza sahası dışından vuruşunda Mert'in müdahalesi ile meşin yuvarlak dışarı gitti.11'inci dakikada Savalnieks'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Uldrikis'in kafa vuruşundan top kalenin üstünden dışarı çıktı.18'inci dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası içinden pasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.21'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu pasında topla buluşan Kenan Karaman'ın sol kanattan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.22'nci dakikada Burak Yılmaz'ın pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Hakan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Steinbors'ta kaldı.27'nci dakikada Letonya'nın kullandığı korner atışında Oss'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak faul yapıldığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.33'üncü dakikada Savalnieks'e baskı yaparak topu kapan Caner Erkin'in, Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı duvar pasının ardından çektiği sert şut, kaleci Steinbors'a sonrasında ise üst direğe çarparak kornere çıktı.33'üncü dakikada Türkiye mücadelede farkı 2'ye çıkardı. Caner Erkin'in kullandığı korner atışında Letonya savunmasının uzaklaştırdığı topla ceza sahası içinde buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.35'inci dakikada Letonya farkı 1'e indirdi. Uldrikis'in indirdiği topla Jurkovskis buluştu. Bu oyuncunun sol kanattan yerden ortasında topla buluşan Savalnieks'in vuruşunda kale direğine çarpan top ağlara gitti: 2-1.Mücadelenin ilk yarısı Milliler'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.52'nci dakikada Tobers'in müdahalesi ile Mert Müldür ceza sahası içinde yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Daniel Stefanski penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Burak Yılmaz'ın vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.58'inci dakikada Savalnieks'in kullandığı serbest vuruşta Oss, kafa ile topu altıpasa indirdi. Kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Uldrikis'in vuruşunda top filelere gitti: 3-2.79'uncu dakikada Emsis'n pasında ceza sahası içinde topla buluşan Davis Ikaunieks'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-3.81'inci dakika Ozan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Burak'ın vuruşunda top yandan dışarı gitti.89'uncu dakikada Taylan'ın pasında topla buluşan Çağlar'ın vuruşunda top üst filelerde kaldı.90+1'inci dakikada Ozan Tufan'ın pasında topla buluşan Taylan'ın ortasında Deniz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Steinbors'ta kaldı.90+5'inci dakikada Mert Müldür'ün kaptırdığı top sonrasında Krollis, sol tarattan cezahasına girip şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı.


- İstanbul

Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Caner Erkin, Letonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor A Milli Takım, Letonya ile berabere kaldı - Son Dakika Spor


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