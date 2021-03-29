A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
29.03.2021 19:51
A Milli Futbol Takımı, yarın akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesindeki son antrenmanını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
A Milli Futbol Takımı, yarın akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesindeki son antrenmanını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda A Milliler, Letonya müsabakasının taktik uygulamasıyla çalışmalarını tamamladı.
Son Dakika Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tutmakla suçlanan Yağmur Sarnıç'tan skandal bir iddia daha Ozan Tufan: Premier Lig'de kendimi görmek istiyorum, inşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu AK Partili Hamza Dağ "Kürşat Ayvatoğlu üzerinden size operasyon mu yapıldı?" sorusuna net cevap vermedi