A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı

29.03.2021 19:51
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, yarın akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesindeki son antrenmanını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

A Milli Futbol Takımı, yarın akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesindeki son antrenmanını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda A Milliler, Letonya müsabakasının taktik uygulamasıyla çalışmalarını tamamladı.


A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, A Milli Futbol Takımı, Letonya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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