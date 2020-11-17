A Milli Takım, Macaristan'da son antrenmanını yaptı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında 18 Kasım Çarşamba akşamı Macaristan ile karşılaşacak A Milli Takım, müsabakanın oynanacağı başkent Budapeşte'deki Puşkaş Arena Stadı'nda antrenman yaptı.

A Milli Takım, Macaristan ile oynanacak olan UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde Puşkaş Arena Stadı'nda son antrenmanını yaptı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve düz koşu çalışmalarıyla başladı. Daha sonra oyuncular istasyon çalışmaları gerçekleştirirken antrenmanın basına açık olan bölümü böyle tamamlandı. Çalışmalara Macaristan medyası büyük ilgi gösterirken, basına kapalı olan bölümde ise Milliler taktik antrenmanı yaptı.

(Mehmet Başaran/İHA)