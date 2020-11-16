A Milli Takım, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

A Milli Takım, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı

16.11.2020 20:43
A Milli Takım, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

A Milli Takım, 18 Kasım'da deplasmanda Macaristan ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

A Milli Takım, 18 Kasım'da deplasmanda Macaristan ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Macaristan'la karşılaşacak A Milli Takım, müsabakanın hazırlıklarına bu akşam TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Rusya ile dün oynanan maça ilk 11'debaşlayan futbolcular, tesisin fitness salonunda yenilenme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular ise Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde sahada çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra pas çalışması ve daralanda çift kale yapıldı. Tedavi süreci devam eden Çağlar Söyüncü idmanın ilk bölümünü takım arkadaşlarıyla geçirdikten sonra çift kalede yer almadı. Çağlar, kendisi için hazırlanan bireysel program dahilinde antrenmanlarını sürdürüyor. Ay-Yıldızlılar'ın bu akşamki antrenmanını A Milli Takım'dan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

A Milli Takım kafilesi, yarın saat 12.00'de İstanbul Havalimanı'ndan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye seyahat edecek.

(İHA)

A Milli Takım, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı
A Milli Takım, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı
A Milli Takım, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı
A Milli Takım, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı
A Milli Takım, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Macaristan, Kasım, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor A Milli Takım, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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