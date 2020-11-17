A Milli Takım, Macaristan maçına hazır

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki son maçında yarın deplasmanda Macaristan'a konuk olacak Türkiye, müsabakanın oynanacağı Puşkaş Arena'da son çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve düz koşu ile başladı. Antrenmanın basına açık bölümü istasyon çalışmalarıyla tamamlanırken, basına kapalı olan bölümde ise yarın oynanacak karşılaşmanın taktiksel çalışmaları gerçekleştirildi. A Milli Takım yarın TSİ 22: 45'te Puskaş Arena'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek.