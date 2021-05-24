A Milli Takım oyuncuları EURO 2020'den umutlu - Son Dakika

A Milli Takım oyuncuları EURO 2020'den umutlu

24.05.2021 17:14
A Milli Takım oyuncuları EURO 2020'den umutlu, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan ve Mert Müldür Antalya'ya geldi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan ve Mert Müldür Antalya'ya geldi.

İtalya'da futbol yaşantısını sürdüren üç oyuncu, özel uçakla Antalya Havalimanı'na ulaştı.

Milanlı oyuncu Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibiyle Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başardıkları için mutlu olduğunu söyleyerek, "Yorgunluk var hala üzerimizde. Dün seneler sonra Milan'la Şampiyonlar Ligi'ne kaldık. Çok mutluyum, 4 yıldır oradayım. Benim için Milan'ın ayrı bir yeri var. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Bugünden itibaren de Avrupa Şampiyonası'na odaklanacağız. Takımdaki hava çok güzel. Yıllar sonra Milan Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Herkes çok mutluydu, sadece takım değil sportif direktörümüz Paola Maldini, Milan Başkanı, Milan taraftarı çok mutlu, ben de aynı şekilde çok mutluyum. Dün gece çok güzeldi. Biraz yorgunluk var bu da tatlı bir yorgunluk." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile oynanacak açılış maçının kendisi için özel olacağının altını çizen Hakan, "Sadece benim için değil Merih, Mert ve Kaan da orada oynadığımız için ilk maç bizim için çok önemli. Oraya giderken kaybetmemek için gideceğiz. İnşallah iyi başlarız." şeklinde konuştu.

Milanlı oyuncu, "İtalya'da Türkiye maçına bakış nasıl? Türkiye maçından çekiniyorlar mı?" sorusuna ise, "Sadece İtalya değil sanırım her ülke bizden çekiniyordur. Bizim iyi bir takım olduğumuzu biliyorlar. Yetenekli bir takımız, bunu son kampta da bunu göstermiştik. Şampiyonada ülkemizi iyi temsil etmeye çalışacağız, elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.

Hakan Çalhanoğlu, "Kariyerine Milan'da devam edecek misin?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Geleceğim hakkında şimdi fazla konuşmak istemiyorum önümde Avrupa Şampiyonası var. Oraya odaklanacağız daha zamanımız var, henüz kararımı vermedim, ondan sonra bakacağım."

Kaan Ayhan: "İyi bir Avrupa Şampiyonası geçireceğimizi umut ediyoruz"

İtalyan ekibi Sassuolo'da kariyerini sürdüren oyunculardan Kaan Ayhan, EURO 2020 ile ilgili, "Ülkemizi Avrupa şampiyonasında temsil etmek, gurur verici bir duygu. Öncelikle kampta iyi hazırlanıp inşallah iyi bir Avrupa Şampiyonası geçireceğimizi umut ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaan, İtalya maçının kendisi için özel olduğunu aktararak, "Grubun benim için en önemli maçı. Takım olarak da o maç en zor maç olacak. O yüzden iyi hazırlanmak istiyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle başarılı bir şekilde Bakü'ye gideriz." ifadelerini kullandı.

"Daha Londra için önümüzde uzun bir yol var." sözlerini kullanan milli futbolcu, "Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak, mümkünse grup lideri olarak çıkıp şansımızı Londra için yükseltmek istiyoruz. İnşallah başarırız. Bugün Antalya'ya geldik, iyi bir kamp geçirip Almanya'ya gitmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaan, İtalya'daki ilk yılı hakkında ise, "Sezon iyi başladı benim için. İlk gittiğimde hemen ilk 11'e gireceğimi umut etmedim, yavaş yavaş ilk 11'e gireceğimi düşündüm. Sonradan biraz daha az oynamaya başladım ama şimdi nihayet sezon bitti. İnşallah önce Avrupa Şampiyonası'nda sonra da ligde güzel bir sezon geçiririm." değerlendirmesinde bulundu.

Mert Müldür: "Hedeflerimiz büyük"

Mert Müldür ise, "Antalya'ya geldik inşallah güzel bir kamp geçireceğiz, iyi hazırlanırız. Çünkü hedeflerimiz büyük. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi maçlar çıkartırız. Öncelikle İtalya maçını oynayacağız. O maçta inşallah 3 puan alıp diğer maçları da kazanmaya çalışacağız." yorumunu yaptı.

Mert, "İtalya maçıyla ilgili ne düşünüyorsun?" sorusuna ise, "İster istemez insan düşünüyor. Daha önümüzde dostluk maçları var onları da düşünmeliyiz ama insan yavaş yavaş düşünüyor. Kanatlarını iyi biliyorum, ligden tanıyorum. Zor maç olacak onu da biliyorum ama inşallah kalitemize güveniyorum. Umarım çok iyi maç çıkartıp o maçı da kazanırız." şeklinde konuştu.

Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım, Antalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Takım oyuncuları EURO 2020'den umutlu - Son Dakika Spor


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