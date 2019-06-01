Son Dakika Haberleri: A Milli Takım, Özbekistan maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Haber

A Milli Takım, Özbekistan maçı hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

- A Milli Takım, Özbekistan maçı hazırlıklarını tamamladıANTALYA - UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde Antalya'da kampı devam eden A Milli Takım, Özbekistan ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

- A Milli Takım, Özbekistan maçı hazırlıklarını tamamladı
ANTALYA - UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde Antalya'da kampı devam eden A Milli Takım, Özbekistan ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Ay-yıldızlı takımda sakatlıklarından dolayı aday kadrodan çıkartılan Cenk Tosun ve Ozan Kabak'ın ardından Hasan Ali, Mahmut, Okay, Burak ve Hakan da Özbekistan ile oynanacak maçta sakatlıklarından dolayı görev alamayacak.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Isınma hareketleriyle devam eden idmanda 5'e 2, dar alanda pas, taktik oyun ve orta-şut çalışmaları yapıldı. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Hasan Ali, Mahmut, Okay, Burak ve Hakan yer almadı. Antrenman yaklaşık bir saat sürdü.
Ay-yıldızlı takımın yarın Özbekistan karşısına; Sinan Bolat, Zeki Çelik, Emre Taşdemir, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Oğuzhan Özyakup, Yunus Mallı, İrfan Can Kahveci ve Enes Ünal on biriyle çıkması bekleniyor.
A Milli Takım, Özbekistan maçı hazırlıklarını tamamladı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 08:53 Kaynak: İHA
Fransa, Özbekistan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin milli 'teknolojik katırı' BOĞAÇ özellikleriyle göz dolduruyor Sevgilisi Melis Sütşurup'u aldattığı söylenen Mustafa Sandal iddialara son noktayı koydu Arsenal'de Mesut Özil depremi! Fatura ona kesildi Emre Belözoğlu: 1 sene daha oynamak istiyorum, olmazsa futbolu bırakacağım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 22:19:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Milli Takım, Özbekistan maçı hazırlıklarını tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]