A Milli Takım Portekiz'de - Son Dakika
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A Milli Takım Portekiz'de

21.03.2022 16:26
A Milli Takım Portekiz'de

Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Portekiz'de kamp yapacağı otele geldi.

Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Portekiz'de kamp yapacağı otele geldi.

Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılmak için Play-Off maçları oynayacak olan A Milli Takım, deplasmanda boy göstereceği yarı final karşılaşması için Portekiz'e geldi. Özel uçakla Porto'ya gelen ve ardından kamp yapacağı otele yerleşen milliler, ilk antrenmanını da bu akşam Sao Miguel Stadı'nda basına açık olarak yapacak.

(Bozhan Memiş/ İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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