A Milli Takım Portekiz maçı hazırlıklarını devam ettirdi - Son Dakika
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A Milli Takım Portekiz maçı hazırlıklarını devam ettirdi

22.03.2022 23:47
A Milli Takım Portekiz maçı hazırlıklarını devam ettirdi

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında karşılaşacağı Portekiz maçı hazırlıklarını bugün So Miguel Stadyumu'nda basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında karşılaşacağı Portekiz maçı hazırlıklarını bugün So Miguel Stadyumu'nda basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde, zaman zaman yağan yağmur altında yapılan idmana, dünkü antrenmanda yer almayan Merih Demiral ve Serdar Aziz de katıldı. Tam kadro olan ay-yıldızlılar, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas ve çift kaleli taktik çalışma yaptı.

Millilerin bugünkü antrenmanını TFF Başkanı Nihat Özdemir, Başkan Vekilleri Servet Yardımcı, Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, İsmail Erdem, Hasan Akıncıoğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da statta takip etti. Milli Takımımıza ev sahipliği yapan Gondomar SC Başkanı lvaro Cerqueira, idmanın bitiminde TFF Başkanı Nihat Özdemir'e forma hediye etti.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı çift antrenmanla Portekiz maçının hazırlıklarını tamamlayacak. İlk antrenman TSİ 15.00'te basına kapalı olarak So Miguel Stadyumu'nda, ikinci idman ise TSİ 21.30'da karşılaşmanın oynanacağı Drago Stadyumu'nda yapılacak. Bu çalışmanın ilk 15 dakikası medyaya açık olacak.

(İHA)

A Milli Takım Portekiz maçı hazırlıklarını devam ettirdi
A Milli Takım Portekiz maçı hazırlıklarını devam ettirdi
A Milli Takım Portekiz maçı hazırlıklarını devam ettirdi
A Milli Takım Portekiz maçı hazırlıklarını devam ettirdi
A Milli Takım Portekiz maçı hazırlıklarını devam ettirdi
A Milli Takım Portekiz maçı hazırlıklarını devam ettirdi

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Kaynak: İHA

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