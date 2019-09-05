Son Dakika Haberleri: A Milli Takım, Riva'da hazırlıklarını sürdürüyor
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A Milli Takım, Riva'da hazırlıklarını sürdürüyor

2 saat önce

- A Milli Takım, Riva'da hazırlıklarını sürdürüyorİSTANBUL - A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri'nde 7 Eylül Cumartesi günü Andorra ile Beşiktaş Park'ta oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenmanla devam etti.

- A Milli Takım, Riva'da hazırlıklarını sürdürüyor

İSTANBUL - A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri'nde 7 Eylül Cumartesi günü Andorra ile Beşiktaş Park'ta oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren idmanda taktik çalışmalar yapıldı. Tedavi ve bireysel antrenman programları dahilinde çalışmalarını sürdüren Dorukhan Toköz, Nazım Sangaré ve Okay Yokuşlu idmana katılmadı. Sakatlığı nedeniyle bugüne kadar takımla birlikte çalışmalara çıkamayan Ozan Tufan da bugün antrenmandaki yerini aldı.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 20.15'te Beşiktaş Park'ta Andorra maçı öncesindeki son çalışmasını yapacak. Medya mensupları, idmanın ilk 15 dakikalık bölümünü takip edebilecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Zeki Çelik'in stadyumda düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 19.45'te başlayacak.

Beşiktaş, Andorra, Riva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:17 Kaynak: İHA
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