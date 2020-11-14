A Milli Takım, Rusya maçı hazırlıklarını tamamladı
14.11.2020 20:59
A Milli Takım, yarın akşam Rusya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
A Milli Takım, yarın akşam Rusya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
A Milli Takım, yarın akşam Ülker Stadyumu'nda Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesindeki son antrenmanını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti ve Rusya müsabakasının taktik uygulaması ile son buldu. Sakatlığı nedeniyle kendisi için hazırlanan bireysel antrenman programı kapsamında takımdan ayrı çalışan Çağlar Söyüncü dışında, aday kadroda yer alan tüm futbolcular idmana katıldı.
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