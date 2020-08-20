A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, AA'ya özel açıklamalarda bulundu (2) - Son Dakika

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, AA'ya özel açıklamalarda bulundu (2)
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile röportaj İSTANBUL - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, spor gündemine ilişkin AA'ya özel açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile röportaj İSTANBUL - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, spor gündemine ilişkin AA'ya özel açıklamalarda bulundu. (2)
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:22
Kaynak: AA
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