A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, AA'ya özel açıklamalarda bulundu (1) - Son Dakika

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, AA'ya özel açıklamalarda bulundu (1)
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile röportaj İSTANBUL - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, spor gündemine ilişkin AA'ya özel açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile röportaj İSTANBUL - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, spor gündemine ilişkin AA'ya özel açıklamalarda bulundu. (1)
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:30
Kaynak: AA
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