A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Uluslar Ligi grubu için ilk yorum! - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Uluslar Ligi grubu için ilk yorum! - Son Dakika Spor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Uluslar Ligi grubu için ilk yorum!

6 saat önce

Rusya, Sırbistan ve Macaristan ile aynı grupta mücadele edecek Türkiye'nin teknik direktörü Şenol Güneş, şöyle konuştu;"Gruptaki takımların hepsi futbol kültürü olan, futbol geçmişi olan, üst düzey takımlar.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Uluslar Ligi grubu için ilk yorum!, System.String[]

Rusya, Sırbistan ve Macaristan ile aynı grupta mücadele edecek Türkiye'nin teknik direktörü Şenol Güneş, şöyle konuştu;


"Gruptaki takımların hepsi futbol kültürü olan, futbol geçmişi olan, üst düzey takımlar. Hem gruptan lider çıkmak, hem de tecrübe kazanmak istiyoruz. Diğer gruplarda daha güçlü kalabilirdik ama seyahat anlamında iyi."


"Şu anda planlarda değişiklik yok. Servet bey ile, UEFA ile ilgili görüşme yaptık, her şeyi devam ettiriyorlar. 10 gün sonra, 15 gün sonra, 1 ay sonra ne olabilir, bilmiyorum. Bazı ülkelerde sıkıntı olursa, onlarda değişiklik olabilir. Şu anda rutin gidiyor."


"Önümüzde hedefler var, ön hedef EURO 2020'de kendimizi gösterip, üst turlara çıkmak. Sonra Uluslar Ligi'nde gruptan çıkmak istiyoruz. FIFA sıralamasında ilk 10'da olmak istiyoruz. Futbol ülkesi olarak felsefemizi göstermek, oyuncu üretimini yapmak istiyoruz."


"Slovenya ve Avusturya maçlarını oynayacağız, ligin bitimiyle birlikte de kampa gireceğiz. Biz bir yola çıktık, önümüzde hedefler var. Ön hedef olarak EURO 2020'de üst tura çıkmak istiyoruz, Uluslar Ligi grubumuzu 1. tamamlamak istiyoruz."


Sırbistan Karadağ, Şenol Güneş, Futbol, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:39 
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