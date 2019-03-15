Son Dakika Haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uzun Bir Aradan Sonra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve...

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uzun Bir Aradan Sonra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve...

9 dakika önce

IHAAW141202-SPO/15-03-2019- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Emre Belözoğlu'nu kadroya dahil etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uzun Bir Aradan Sonra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve..., System.String[]
IHAAW141202-SPO/15-03-2019

- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Emre Belözoğlu'nu kadroya dahil etti. 15.03.2019 14: 12: 02 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:17 Kaynak: İHA

Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Şenol Güneş, Spor
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