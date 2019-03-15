A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uzun Bir Aradan Sonra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve...
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IHAAW141202-SPO/15-03-2019- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Emre Belözoğlu'nu kadroya dahil etti.
IHAAW141202-SPO/15-03-2019
- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Emre Belözoğlu'nu kadroya dahil etti. 15.03.2019 14: 12: 02 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:17 Kaynak: İHA
Şenol Güneş'in, Burak Yılmaz'ı Milli Takım'a Davet Etmesi Bekleniyor
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