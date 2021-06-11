A Milli Takım, turnuvaya mağlubiyetle başladı

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Milliler, daha önce boy gösterdiği 4 Avrupa Şampiyonası'nda da ilk maçtan puansız ayrılmıştı.

EURO 2020'nin açılış mücadelesinde Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, ilk yarısını golsüz beraberlikle kapattığı mücadeleden 3-0'lık yenilgiyle ayrılırken turnuvaya puan alamadan başladı. Milliler, 5. kez boy gösterdiği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugüne kadar oynadığı ilk maçların tamamında mağlup oldu. İlk kez katıldığı 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk maçında Hırvatistan'a 1-0 mağlup olan A Milli Takım, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise ilk maçta İtalya'yla karşı karşıya geldi. Tam 21 yıl önce, 11 Haziran 2000'de oynanan mücadele, İtalya'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ilk maçında Portekiz'e 2-0 kaybeden Milli Takım, bu turnuvada ise yarı final oynama başarısı gösterdi. Son olarak 2016 Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Ay-Yıldızlılar, bu turnuvanın ilk karşılaşmasında da Hırvatistan'a 1-0 kaybetmişti. 5 maçta kalesinde 9 gol gören A Milli Futbol Takımı, rakip filelere ise 1 gol attı. 2000 yılında oynanan karşılaşmada Okan Buruk, İtalya karşısında golü kaydeden isim olmuştu. - ROMA