Son Dakika Haberleri: A Milli Takım turnuvaya veda etti
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A Milli Takım turnuvaya veda etti

50 dakika önce

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyondaki son 16 turu mücadelesinde, en iyi derecesi 11'incilik olan Türkiye ile 6 şampiyonluğu bulunan İtalya karşılaştı.

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Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyondaki son 16 turu mücadelesinde, en iyi derecesi 11'incilik olan Türkiye ile 6 şampiyonluğu bulunan İtalya karşılaştı.


Ekipler, Fransa'nın Nantes kentinde oynanan maçın ilk 44 sayısını paylaştı. Son bölümde art arda 2 etkili servis atan Nelli, İtalya'nın ilk seti 25-22 almasını sağladı.


İkinci setin başında İtalya'nın bloklarını geçmekte zorlanan milliler, 6-2 geriye düştü. Daha iyi manşet performansı sergileyen İtalya, Türkiye'nin servis hatalarının da eklenmesiyle 2. seti 25-18 üstün bitirdi ve skoru 2-0 yaptı.


Servisler ve sayıları bitirme konusunda daha başarılı olan İtalya, ilk bölümünde farkı 5 sayıya (12-7) çıkardığı 3. seti 25-21, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.


Adını çeyrek finale yazdıran İtalya, ev sahibi ülkelerden Fransa'nın rakibi oldu.


Salon: XXL


Hakemler: Stephan Grieder (İsviçre), Olivier Guillet (Fransa)


İtalya: Piano, Giannelli, Juantorena, Anzani, Zaytsev, Antonov


(Balaso, Candellaro, Sbertoli, Nelli, Lavia)


Türkiye: Arslan Ekşi, Baturalp Burak Güngör, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu ( Burak Mert, İzzet Ünver, Oğuzhan Karasu, Metin Toy, Batuhan Avcı, Selçuk Keskin)


Setler: 25-22, 25-18, 25-21


Süre: 30, 26, 29 (85 dakika)

Hollanda, Türkiye, Fransa, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:40 
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