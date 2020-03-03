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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.
12 dakika önce
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:44 Kaynak: İHA
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti. - İSTANBUL
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