A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde 3. Grup'ta Macaristan , Sırbistan ve Rusya ile eşleşti. - İSTANBUL

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Ersun Yanal, istifa ettiği halde neden Trabzonspor maçında takımın başında olduğunu açıkladı: Yönetimden bir ricada bulundular