A Milli Takımımız Almanya\'yı deplasmanda 3-2 devirdi

A Milli Takımımız hazırlık maçında Almanya ile deplasmanda kozlarını paylaştı. 5 gollü maçı millilerimiz 3-2 kazandı.
5. dakikada kullanılan serbest vuruşun devamında savunma arkasına sarkan Sane topu içeriye çevirdi Havertz topu ağlara gönderdi.
Milli Takım'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emre Akbaba, 34. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı.
38. dakikada Abdülkerim'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Ferdi, müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maça denge getirdi.
İlk yarının son anlarında ön alan baskısıyla topu kazandık. Kaan'ın savunma arkasına pasında topla buluşan Kenan Yıldız müthiş bir vuruşla takımımızı öne geçirdi.
49'da sağ kanattan atağa çıkarken Salih yerde kaldı hakem oyunu devam ettirdi devamında kontra atağa çıkan Wirtz sol kanattaki Füllkrug'a pasını verdi ve Füllkrug'un vuruşunda top ağlara gitti ve durum 2-2 oldu.
71'de penaltıda topun başına geçen Yusuf Sarı şutunu kendi sağına vurdu. Kaleci Trapp topa dokunsa da top yine de ağlara gitti. Durum 3-2.
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