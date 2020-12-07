A Milli takımımız, Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti - Son Dakika

A Milli takımımız, Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti
07.12.2020 20:52
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.
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