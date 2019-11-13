Son Dakika Haberleri: A Milli Takımımız'ın İzlanda karşısında iddaa oranı düştü! 1,65'ten...
Son Dakika Spor A Milli Takımımız'ın İzlanda karşısında iddaa oranı düştü! 1,65'ten... - Son Dakika Spor

A Milli Takımımız'ın İzlanda karşısında iddaa oranı düştü! 1,65'ten...

6 saat önce

Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda, ilk 8 maç sonunda 19 puanla zirvede yer alıyoruz.

A Milli Takımımız'ın İzlanda karşısında iddaa oranı düştü! 1,65'ten..., System.String[]

Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda, ilk 8 maç sonunda 19 puanla zirvede yer alıyoruz. Fransa ile aynı puandayız ve TT Stadı'nda konuk edeceğimiz İzlanda, 15 puanla 3. sırada yer alıyor.


Risk Yönetimi, A Milli Takımımız'ın galibiyeti için verilen iddaa oranını ilk olarak 1,65 açıklamıştı.


İzlanda'da orta alanın önemli isimleri Aron Gunnarsson ve Johann Berg Gudmundsson'un İstanbul kafilesinde yer almaması, iddaa oyuncularının da iyice A Millilerimiz'e yönelmesini sağladı.


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Beraberliğe verilen iddaa oranı an itibariyle 3,20 olarak bültende yer alırken, İzlanda galibiyeti ise 3,90'dan oynanıyor...


A Milli Takımımız'ın lejyonerlerini tanıyalım...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

A Milli Futbol Takımı, İzlanda, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:53 
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