A Milli Takımımız'ın İzlanda karşısında iddaa oranı düştü! 1,65'ten...

Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda, ilk 8 maç sonunda 19 puanla zirvede yer alıyoruz. Fransa ile aynı puandayız ve TT Stadı'nda konuk edeceğimiz İzlanda, 15 puanla 3. sırada yer alıyor.



Risk Yönetimi, A Milli Takımımız'ın galibiyeti için verilen iddaa oranını ilk olarak 1,65 açıklamıştı.



İzlanda'da orta alanın önemli isimleri Aron Gunnarsson ve Johann Berg Gudmundsson'un İstanbul kafilesinde yer almaması, iddaa oyuncularının da iyice A Millilerimiz'e yönelmesini sağladı.



"Türkiye kazanır" tercihi 1,65'ten 1,60'a geriledi!



Beraberliğe verilen iddaa oranı an itibariyle 3,20 olarak bültende yer alırken, İzlanda galibiyeti ise 3,90'dan oynanıyor...



A Milli Takımımız'ın lejyonerlerini tanıyalım...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,