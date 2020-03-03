A Milli Takımımız'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Takımımız'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Son Dakika Spor

A Milli Takımımız'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

6 saat önce

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen kura çekiminde grubumuz belli oldu.

A Milli Takımımız'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu, System.String[]

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen kura çekiminde grubumuz belli oldu.


Türkiye, grupta Rusya, Sırbistan ve Macaristan ile mücadele edecek.


Detaylar birazdan...

Amsterdam, Hollanda, Türkiye, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:54 
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