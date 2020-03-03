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A Milli Takımımız'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
6 saat önce
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen kura çekiminde grubumuz belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:54
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