Son Dakika Haberleri: A Milli Takımımız, Moldova hazırlıklarına başladı
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A Milli Takımımız, Moldova hazırlıklarına başladı

20 dakika önce

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktörümüz Şenol Güneş yönetiminde saat 11.00'de yapılan yenileme çalışması basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

A Milli Takımımız, Moldova hazırlıklarına başladı, System.String[]

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktörümüz Şenol Güneş yönetiminde saat 11.00'de yapılan yenileme çalışması basına kapalı olarak gerçekleştirildi.


Belinde hissettiği ağrı nedeniyle dinlendirilen Emre Belözoğlu haricinde aday kadroda bulunan tüm futbolcular antrenmana katıldı.



A Milli Takımımız, yarın saat 11.00'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Moldova'nın başkenti Kişinev'e yolculuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Moldova, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:50 
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