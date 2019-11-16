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A Milliler, Andorra maçı hazırlıklarını tamamladı - ANDORRA LA
6 saat önce
A Milliler Andorra maçı hazırlıklarını tamamladı A Milli Futbol takım antrenmanından görüntüler ANDORRA LA VELLA - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda Andorra ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Ulusal Stadı'nda son antrenmanını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:55 Kaynak: AA
A Milliler Andorra maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Futbol takım antrenmanından görüntüler ANDORRA LA VELLA - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda Andorra ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Ulusal Stadı'nda son antrenmanını yaptı.
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