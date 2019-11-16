Son Dakika Haberleri: A Milliler, Andorra maçı hazırlıklarını tamamladı - ANDORRA LA
Son Dakika Spor A Milliler, Andorra maçı hazırlıklarını tamamladı - ANDORRA LA - Son Dakika Spor

A Milliler, Andorra maçı hazırlıklarını tamamladı - ANDORRA LA

6 saat önce

A Milliler Andorra maçı hazırlıklarını tamamladı A Milli Futbol takım antrenmanından görüntüler ANDORRA LA VELLA - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda Andorra ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Ulusal Stadı'nda son antrenmanını yaptı.

A Milliler Andorra maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol takım antrenmanından görüntüler ANDORRA LA VELLA - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda Andorra ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Ulusal Stadı'nda son antrenmanını yaptı.

A Milliler, Andorra maçı hazırlıklarını tamamladı - ANDORRA LA

Andorra, Avrupa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:55 Kaynak: AA
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