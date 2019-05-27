A Milliler, Antalya kampında ilk antrenmanını yaptı

A Milli futbol Takımı, Antalya
kampının ilk çalışmasının gerçekleştirdi. Millilerde; Emre Belözoğlu
, Burak Yılmaz
ve Dorukhan tedbir amaçlı fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı çalıştı.
2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya
'da Fransa
, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda
ile karşılaşacak A Milli Takım'ın Antalya kampı başladı. 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan
, 2 Haziran'da Alanya
'da Özbekistan
ile özel karşılaşma oynayacak ay-yıldızlı ekip, Belek
bölgesindeki Regnum Carya
Golf & Spa Resort'ta kamp yapıyor. A Milliler, teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde kampın ilk antrenmanını Zeynep Hotel'in sahasında gerçekleştirdi. A Millilerde teknik direktör Şenol Güneş antrenman öncesi futbolcularla sahada kısa süre toplantı yaptı. Antrenmanda Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz
tedbir amaçlı fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan uçağı rötar yapan Merih Demiral ile, takımı Stuttgart
ile Play-out maçına çıkacak Ozan Kabak
kampın ilk antrenmanında yer almadı.
Koşu ve ısınmayla hareketleriyle başlayan antrenmanda A Milliler, top kapma ve pas çalışması yaptı. Küçük sahada kaleli taktik oyunda teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına sık sık uyarıda bulundu. Antrenmanın son bölümünde A Milliler küçük sahada taktik maç yaptı. Antrenman yenilenme çalışmasıyla sona erdi.
A Millilerin antrenmanını takip eden Türkiye Futbol Federasyonu
Başkan Vekili Ali Dürüst
ile teknik direktör Şenol Güneş antrenman sırasında bir süre sohbet etti.
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Antrenman detay
- Antalya