Son Dakika Haberleri: A Milliler, Antalya kampında ilk antrenmanını yaptı

A Milliler, Antalya kampında ilk antrenmanını yaptı

3 saat önce

A Milli futbol Takımı, Antalya kampının ilk çalışmasının gerçekleştirdi.

A Milliler, Antalya kampında ilk antrenmanını yaptı, System.String[]
A Milli futbol Takımı, Antalya kampının ilk çalışmasının gerçekleştirdi. Millilerde; Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve  Dorukhan tedbir amaçlı fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı çalıştı. 
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın Antalya kampı başladı.  30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan, 2 Haziran'da Alanya'da Özbekistan ile özel karşılaşma oynayacak ay-yıldızlı ekip, Belek bölgesindeki Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta kamp yapıyor.  A Milliler, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde  kampın ilk antrenmanını Zeynep Hotel'in sahasında gerçekleştirdi. A Millilerde teknik direktör Şenol Güneş antrenman öncesi futbolcularla sahada kısa süre toplantı yaptı. Antrenmanda Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz tedbir amaçlı fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan uçağı rötar yapan Merih Demiral ile, takımı Stuttgart ile Play-out maçına çıkacak Ozan Kabak kampın ilk antrenmanında yer almadı.
Koşu ve ısınmayla hareketleriyle başlayan antrenmanda A Milliler,  top kapma ve pas çalışması yaptı. Küçük sahada kaleli taktik oyunda teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına sık sık uyarıda bulundu. Antrenmanın son bölümünde A Milliler küçük sahada taktik maç yaptı.  Antrenman yenilenme çalışmasıyla sona erdi. 
A Millilerin antrenmanını takip eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst ile teknik direktör Şenol Güneş antrenman sırasında bir süre sohbet etti. 


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:02 Kaynak: DHA
Futbol, Antalya, Spor
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