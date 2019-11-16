A Milliler'de hedef yeniden liderlik

Galibiyet gelirse, Fransa'nın puan kaybetmesi dahi yetecek

Milliler gol yemiyor

İç sahada kale kapalı

Güneş'in 62'nci maçı

Ümit Milli Takım'dan 4 takviye

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10'uncu maçında yarın deplasmanda Andorra'nın konuğu olacak. 9'uncu maçlar sonunda topladığı 20 puanla 2'nci sırada yer alan milliler, grup liderliği için Andorra deplasmanında kazanarak, Fransa'nın Arnavutluk karşısında takılmasını bekleyecek.

Moldova Ulusal Stadyum'unda saat 22.45'te oynanacak mücadelede Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını ise Tomas Somolani ve Branislav Hancko üstlenecek.

MİLLİLERDE HEDEF ŞAMPİYONAYA LİDER GİTMEK

A Milli Futbol Takımı, Andorra karşısına, geçtiğimiz hafta kaybettiği grup liderliğini geri almak için çıkıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda ile golsüz berabere kalan Türkiye, Fransa'nın Moldova'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından grupta ikinci sıraya gerilemişti. Milliler, deplasmanda oynanacak maçtan 3 puanla ayrılarak Fransa'nın Arnavutluk deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.

GALİBİYET GELİRSE, FRANSA'NIN PUAN KAYBETMESİ DAHİ YETECEK

A Milliler'in Andorra'yı mağlup etmesi halinde, Fransa'nın Arnavutluk deplasmanından 1 puan kaybetmesi bile liderlik için yetecek. Fransa'nın 2 puan gerisinde yer alan Türkiye, kazanması halinde puanını 23'e yükseltecek. Grupta lider Fransa'nın puanı ise 22. Fransızlar, Arnavutluk deplasmanında 1 puan kaybetse dahi Türkiye, Andorra'yı mağlup etmesi halinde ikili averajla liderlik koltuğuna oturacak.

A MİLLİLER GOL YEMİYOR

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 9'uncu maçlar sonunda en az gol yiyen takım konumda. Oynadığı 9 maçta kalesinde sadece 3 gol gören Türkiye, bu golleri de 2-1 mağlup olduğu İzlanda ve 1-1 berabere kaldığı Fransa mücadelelerinde gördü.

İÇ SAHADA KALE KAPALI

Türkiye, elemelerde oynadığı iç saha maçlarının tamamında kalesini gole kapattı. Grupta ev sahibi olduğu 5 karşılaşmada 4 galibiyet alan milliler, 1 kez de berabere kaldı. Türkiye, bu maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandırırken, maçların tamamında kalesini gole kapatmayı başardı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 62'NCİ MAÇI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra karşısında 62'nci kez milli takımın başında yer alacak. Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 61 maçta, 31 kez galip geldi. 15 mücadelede sahadan beraberlikle ayrılan Türkiye, 15 kez de mağlup oldu. Bu maçlarda rakip filelere 92 gol atan milliler, kalesinde ise 54 gol gördü.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'DAN 4 TAKVİYE

A Milli Futbol Takımı'nda İzlanda karşısında alınan beraberlikle şampiyonaya katılımın garantilenmesinin ardından 9 isim kadrodan çıkarıldı. Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca ve Mert Günok, Andorra maçının aday kadrosundan çıkarıldı. Şenol Güneş, bu isimlerin yerine Ümit Milli Takım'da görev alan Ahmed Kutucu, Mert Müldür, Berkay Özcan ve Güven Yalçın gibi genç oyuncuları kadroya dahil etti.