A Milliler, Fransa hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fransa maçı hazırlıklarına İstanbul'da start verdi. Ay-yıldızlı takımda kaburgasında kırık tespit edilen Emre Belözoğlu ile sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan, Mahmut Tekdemir, Efecan Karaca ve Abdulkadir Parmak idmanda yer almadı.



2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında dün akşam Ülker Stadı'nda oynanan maçta Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda, Fransa hazırlıkları başladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir yenilenme antrenmanı yapan ay-yıldızlılarda, Arnavutluk karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcuların bir bölümü fitness salonunda, diğer bölümü ise sahada çalıştı.



Kaptan Emre'den kötü haber



Arnavutluk maçının 66. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Emre Belözoğlu'ndan ay-yıldızlılara kötü haber geldi. Bugün çekilen röntgen ve ultrason sonuçlarının ardından sol kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Belözoğlu, takımla idmana çıkmadı. Sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyecek olan tecrübeli oyuncunun, takım arkadaşlarının yanında olmak isteğinden dolayı kampı terk etmeyeceği ve tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdüreceği açıklandı.



Öte yandan Kaan Ayhan dizindeki patellar tendonunda, Mahmut Tekdemir ise ayak bileğinde ağrı olması nedeniyle antrenmanda yer almadı. Efecan Karaca, kulüp takımında karın kasıyla ilgili yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili şikayetlerinin çoğalması üzerine, Abdulkadir Parmak ise sol kasığındaki şikayet nedeniyle tedbir amaçlı olarak idmana katılmadı bildirildi.



A Milli Takım, 14 Ekim'de Fransa ile deplasmanda oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme karşılaşması için yarın bu ülkeye gidecek. - İSTANBUL