A Milliler, İsrail'i yenerek Türk tenis tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milliler, İsrail'i yenerek Türk tenis tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor - Son Dakika Spor

A Milliler, İsrail'i yenerek Türk tenis tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor

6 saat önce

A Milli Erkek Tenis Takımı, Antalya'da 6-7 Mart'ta oynanacak Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme play-off müsabakalarında İsrail'i yenip, Türk tenis tarihinde ilk defa Dünya Grubu 1'e yükselmek istiyor.

A Milliler, İsrail'i yenerek Türk tenis tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor, System.String[]

A Milli Erkek Tenis Takımı, Antalya'da 6-7 Mart'ta oynanacak Davis Kupası Avrupa- Afrika Bölgesi 1. Küme play-off müsabakalarında İsrail'i yenip, Türk tenis tarihinde ilk defa Dünya Grubu 1'e yükselmek istiyor.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Davis Kupası'nın tenisin "dünya kupası" niteliğindeki turnuva olduğunu söyledi.

İsrail ile Antalya'da karşılaşacaklarını hatırlatan Durmuş, şunları kaydetti:

"Çok önemli müsabakalar. Bundan önceki Davis Kupası maçımızda Danimarka'yı yenerek, tarihimizde ilk kez play-off oynama hakkı elde etmiştik. Antalya'daki mücadelelerde kazanan takım, Dünya Grubu 1'e çıkacak. Bu gruba yükselebilmemiz için kazanmamız gerekiyor. Böyle neticelenmesi durumunda bu da bir ilk ve çok büyük bir başarı olacak. Heyecanlıyız. Sporcularımıza inanıyorum, güveniyorum. Çünkü altyapıdan çok iyi bir çalışmayla, çok iyi bir sistemle geldiler. Hedefimiz Dünya Grubu 1'e çıkmak. Bu inançla kendi seyircimiz önünde çok güzel iki gün, keyifli bir turnuva izleyeceğiz."

Durmuş, daha önce İsrail'e karşı oynadıkları maçları 1963 yılında İstanbul'da 4-1, 1977 yılında da Tel Aviv'de 5-0 kaybettiklerini bildirdi.

Cengiz Durmuş, tüm tenisseverleri Antalya'daki karşılaşmaları izlemek için korta davet etti.

Antalya, İsrail, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:44 Kaynak: AA
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