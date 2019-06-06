Son Dakika Haberleri: A Milliler, Konya'daki ilk çalışmasını yaptı
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A Milliler, Konya'daki ilk çalışmasını yaptı

1 saat önce

2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında 8 Haziran Cumartesi Konya'da Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basına kapalı bir antrenman yaptı.

A Milliler, Konya'daki ilk çalışmasını yaptı, System.String[]
2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında 8 Haziran Cumartesi Konya'da Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basına kapalı bir antrenman yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 20.00'de gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı ve Fransa maçının taktiği üzerinde duruldu. Sol dizinde sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu antrenmana katılmazken, Dorukhan Toköz ise takımdan ayrı olarak bireysel çalışmasını sürdürdü. Ay-yıldızlılar, yarın saat 20.30'da stadyumda maç öncesindeki son idmanını yapacak. Teknik Direktör Şenol Güneş ve bir milli futbolcunun katılacağı basın toplantısı ise saat 20.00'de başlayacak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:41 Kaynak: İHA
Avrupa, Fransa, Konya, Güncel
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